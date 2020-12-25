‘Kıskançlık’ yüzünden tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü (3)

Yazar
-
0
0

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, tartıştığı eşi Çiğdem Kırtay’ı (37) pompalı tüfekle vurarak öldüren Recep Kırtay (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri