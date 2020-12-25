CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, tartıştığı eşi Çiğdem Kırtay’ı (37) pompalı tüfekle vurarak öldüren Recep Kırtay (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ana Sayfa Güncel Haberler ‘Kıskançlık’ yüzünden tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü (3)
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