Kısıtlamayla birlikte Bodrum meydanları boşaldı

Güçlü olanların hayatta kaldığı ve eleme süreci içerisinde zayıf olanların varlıklarını sürdüremediği bir zaman döngüsü içerisine giriyoruz ; Bu süreç kişisel ya da toplumsal bilincin ne kadar açık olduğunu , farkındalıkları , tüm canlılara ve doğaya karşı duyarlılıkların , sorumlulukların önemini güçlü bir şekilde hatırlatarak ön plana çıkartacak.