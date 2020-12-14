Ana Sayfa Haberler Kısıtlamayı ihlal edip, otomobille polisten kaçtılar: 3 gözaltı, 1 şüpheli aranıyor
Kategoriler: Güncel Haberler

Kısıtlamayı ihlal edip, otomobille polisten kaçtılar: 3 gözaltı, 1 şüpheli aranıyor

Muammer İRTEM- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, dün sokağa çıkma kısıtlamasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtaki 4 kişiden 3’ü, gözaltına alınırken, kaçan 1 şüpheli ise aranıyor. 
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle oluşturulan uygulama noktasından kaçan şüphelilerin bulunduğu 16 NT 684 plakalı otomobilin Plaka Tanıma Sistemi’nden (PTS) Ankara Yolu Caddesi’nde seyir halinde olduğunu tespit etti. Ekipler, otomobili durdurmak için çalışma başlattı. Araç, bir süre sonra Uluyol Caddesi’nde durduruldu. Murat D. olduğu öğrenilen sürücü, otomobil durduğu sırada inerek, kaçtı. Otomobildeki diğer şüpheliler Nurettin T., Ali Rıza A. ve Yusuf B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Otomobilin içinde uyuşturucu içmeye yarayan aparat olduğu görüldü. Araç, detaylı arama yapılması için çekiciyle götürüldü.
Öte yandan şüphelilerin otomobilinin etrafında toplanan kalabalığın, sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Polis ekipleri ise kalabalığı dağıtmak için sık sık uyarılarda bulundu.

FOTOĞRAFLI

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
1 dakika önce

Son Haberler

Hafif ticari araç, kayığa çarpıp ters döndü; sürücü son anda kurtuldu

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla atarak düştüğü mendirekten kayığa…

1 dakika önce

Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalara karşı selfie

Adem AKALAN- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yağış ve şiddetli fırtınayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı…

2 dakika önce

Denizli’de foseptik faciası: 3 işçi öldü, 5 işçi hastanede tedaviye alındı

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, atış poligonu inşaatındaki foseptikte fenalaşan işçi ile onu…

11 dakika önce

MSB: Van ve Hakkari’de kaçak sigara ve telefon ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 8…

11 dakika önce

Herkesin gözü önünde intihar girişiminde bulundu

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta ailevi sorunlar yaşadığı öne sürülen İbrahim A. (38), Ulu Camii…

11 dakika önce

Mersin’de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu

Mustafa ERCAN- Soner AYDIN- Ali Rıza EREN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgar etkili…

12 dakika önce