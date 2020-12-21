Kısıtlamayı ihlal edip, köpek dövüştüren 4 kişiye 32 bin lira ceza

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, köpek dövüştüren 4 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı. Kısıtlama ihlali ve hayvanlara eziyet ettikleri gerekçesiyle 4 kişiye toplam 32 bin TL ceza kesildi. Şüpheliler, ayrıca jandarmaya mukavemetten gözaltına alındı.
Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Arıl Mahallesi’nde meydana geldi. Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler, hafta sonu sokak kısıtlamasına rağmen köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Bağ evine giden jandarma ekipleri, kısıtlamayı ihlal edip, dışarı çıkarak, köpek dövüştüren 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarmaya mukavemetten gözaltına alınan 4 kişiye, kısıtlama ihlali ve hayvanlara eziyet ettikleri gerekçesiyle 32 bin TL ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden av koruma memurları ise köpekleri alıp, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki barınağa götürdü.
Öte yandan jandarmanın baskını sırasında cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin köpekleri dövüştürdüğü anlar yer aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2…
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da mahallelinin beslediği köpeklerden biri av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma olayla ilgili…
Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve…
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, polis ekiplerince…
Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT(Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe köyünün üniversite mezunu muhtarı Meryem Önkür (26),…
Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN(Hatay),(DHA)- HATAY’ın Kırıkhan ilçesinde, yasa dışı yollarla sınırı geçen aralarında kadın ve çocukların da…