Kısıtlamayı ihlal eden sürücüden itiraf: Sokağa çıkma yasağı olduğu için kaçtım

Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA) – DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde dün saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı kapsamında devriye gezen polisi gören bir otomobil sürücüsü ekiplerden kaçtı. Yunus timi tarafından yakalanan sürücü, itirafta bulunarak, “Sokağa çıkma yasağı olduğu için kaçtım” dedi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen ve ruhsatsız tabancayla yakalanan sürücüye toplam 5 bin 650 TL para cezası kesildi.

Koranavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde Cuma saat 21.00 ile Pazartesi saat 05.00’de kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı başlatıldı. Denizli’nin Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi’nde, saat 24.00 sıralarında H.İ.Ç., yasağı ihlal ederek otomobiliyle sokağa çıktı. Mehmet Gazi Caddesi’nde devriye gezen polis ekibini gören H.İ.Ç., kullandığı 20 AEB 497 plakalı otomobiliyle polisin ‘dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bir süre sonra bölgede devriye gezen Yunus Timi, H.İ.Ç.’nin kullandığı otomobili sokak arasında durdurdu. H.İ.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İTİRAF ETTİ

H.İ.Ç., kendisini görüntüleyen basın mensuplarının Neden kaçtınız sorusuna, “Sokağa çıkma yasağı olduğu için kaçtım. Ağabey ayıp ya” şeklinde karşılık vererek, itirafta bulundu. Polis merkezine götürülen H.İ.Ç.’ye sokağa çıkma yasağına uymamak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 5 bin 650 TL para cezası kesildi. H.İ.ç.’ye ruhsatsız tabanca bulundurmaktan da işlem yapıldı.

(FOTOĞRAFLI)