Kısıtlamayı ihlal eden sürücü: “Telefonum bozuldu, mecbur çıktım”

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) -ÇORUM’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için para cezası uygulanan sürücü, kendisini “Telefonum bozulduğu için mecbur çıktım” diyerek, savundu.

Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler Çorum’da sürüyor. Kısıtlama kapsamında kentin pek çok yerinde oluşturulan denetim noktasında ekipler, sürücüler ile yolcuların belgelerini kontrol etti.

Hürriyet Meydanı’nda sokağa çıkma izni olmayan bir sürücü ise polislere, “Sokağa çıkma iznim yok ancak telefonum bozuldu, mecbur çıktım. Ayrıca sokakta olan bir tek ben değilim. Herkes sokakta” dedi. Adı öğrenilemeyen sürücüye, para cezası uygulandı.

FOTOĞRAFLI