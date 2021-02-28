Kısıtlamayı ihlal eden sürücü: Durmayı sevmiyoruz

Her fani biraz mimardır üst başlığı altında Onur Kutluoğlu ve Umut Şumnu’nun senaryosunu yazdığı ve Onur Kutluoğlu’nun resimlediği Opera’nın Hayaleti adlı grafik roman’dan (yapanlar 2001 yılından itibaren kitapçılarda kategori olarak tanımını kullanmaya başladığı deyimle grafik roman diyor ama düpedüz bizim zamanımızdan kalma resimli roman) yola koyularak önce Mimarlık üzerine güzellemeler yapalım sonra kitap özeline ineriz. AB’nin kabul ettiği üç asal meslek doktorluk, avukatlık içinde mimarlık adı üstünde tek yapıcı, yaratıcı olanıdır.