Kısıtlamayı ihlal eden alkolü kişi, ambulansın gidişini engellemek istedi

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik düzenlenen uygulama sırasında alkollü yakalanan bir şüpheli, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Üzerindeki kıyafeti çıkaran kişi, hareket halindeki ambulansın gidişini engellemek istedi.

Olay, Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal caddesinde meydana geldi. Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca saat 21.00’den sonra başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri uygulama başlattı. Sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, 07 S 6882 plakalı otomobilli durdurdu. Otomobilin durdurmasıyla araçtan çıkan ve alkollü olduğu belirlenen kişi, polis ekiplerin uygulamasına engel olmaya çalıştı. Üzerindeki kıyafeti çıkarak, kendini caddenin ortasına atan şüpheli, bu sırada hareket halindeki ambulansın gidişini engellemek istedi. Otomobilde bulunan şüphelinin arkadaşları ve polisin ikna çabalarıyla alkollü kişi, yaptığı girişim engellendi.

Ambulansın gidişini engellemek isteyen ve polise zorluk çıkaran şüpheli, gözaltına alındı.

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