Kısıtlamayı ihlal eden alkollü motosiklet sürücüsüne para cezası

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maskesiz ve alkollü motosiklet sürücüsü H.D.’ye (18) 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak kısıtlaması nedeniyle kentin farklı noktalarında denetim yaptı. Küçük Bölcek Mahallesi’ndeki denetimde, plakasız motosikleti kullanan H.D. durduruldu. Maske takmadığı ve alkollü olduğu belirlenen H.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. ‘Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek’, ‘maske takmamak’, ‘plakasız ve alkollü araç kullanmak’tan toplam 4 bin 50 lira ceza uygulanan H.D., alkol testi yapılması için hastaneye götürüldü.

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