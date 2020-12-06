Kısıtlamaya uymadılar, ceza yazılmaması için polisi ikna etmeye çalıştılar

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında uygulama yapan polislere yakalanan kişiler, ceza yazılmaması için çeşitli gerekçeler öne sürdü. Polis ekiplerini ikna etmeye çalışanlar, para cezasından kurtulamadı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı. Uygulamada araçlarda bulunanların izin belgelerine bakıldı. D-655 kara yolu üzerinde yapılan uygulamada, Bolu’dan Akçakoca’ya kız arkadaşıyla gezmeye giden kişi, Düzce’ye misafirliğe geldiğini, yakınında bakkal ya da market olmadığı için aracıyla sokağa çıktığını söyledi. Polisin, Düzce’de misafirliğe geldiği adresi sorması üzerine kişi, “Adres dahi bilmiyorum” deyince cezadan kurtulamadı. Buk işi ve kız arkadaşına yasağa uymadıkları için cezai işlem uygulandı.

Bolu Caddesi üzerinde ise sivil aracıyla gezen İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Aytaç Tefek, aracıyla markete gelen otomobil sürücüsünü durdurmak istedi. Otomobilden inen sürücü ve otomobilde bulunan 4 kişi Tefek’in üzerine yürüyünce olay yerine takviye ekipler geldi. Sürücü ve yanındakiler Tefek’in İl Emniyet Müdür Yardımcısı olduğunu öğrenince bu kez ceza yememek için, “İşten çıktık eve gidiyorduk. Geçerken markete uğramak istedik” dedi.

Tefek ise, “Genelgede çok açık. Arabayla alışverişe gitmek yasak. Evinize en yakın bakkal ya da markete gideceksiniz. Polis kimseye neden işe gidiyorsun demiyor. Yaya gidenlere bakkala neden gidiyorsun demiyor. Ama arabayla çıkılmayacak” diyerek cevap verdi.

FOTOĞRAFLI