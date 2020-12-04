Kısıtlamaya saatler kala oluşan trafik yoğunluğuna drone’lu denetim

Muammer İRTEM- Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA’da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala uzun araç kuyrukları oluşurken, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, drone ile denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan genelge doğrultusunda hafta sonu yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, denetimlerini artırdı. Kentte kısıtlama öncesi uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, kısıtlama öncesi insan kalabalıklığının yoğun olduğu meydan, cadde, pazar ve çarşılarda görev aldı. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de kentin merkezi olan Fomara Meydanı’ndan drone ile denetim gerçekleştirdi. Ekipler, drone ile tespit ettikleri ihlalleri gerekli birimlere ileterek, olumsuzlukları önledi. Koronavirüs tedbirlerine uymayıp, ihlal edenlere ise cezai işlem uygulandı.

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