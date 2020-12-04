Kısıtlamaya saatler kala marketlerde yoğunluk oluştu

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KISITLAMAYA saatler kala Ataşehir’de bulunan AVMlerin marketlerinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanacak hafta sonu kısıtlaması bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Pazartesi saat 05.00’de sona erecek kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar Ataşehir’de bulunan AVM’lerin marketlerine akın etti. Reyonlarda yaşanan yoğunluk ve kasalarda oluşan uzun kuyruklar görüntülendi.

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