Kısıtlamaya rağmen evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP’den istiyorum

Serhat ÖZDEMİR- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 189 aile, eylemlerinin 502’nci gününde evlat nöbetini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. 2015 yılında 14 yaşındayken, kaçırılan oğlu Hamza için eylemine devam eden Zümrüt Salim, “Oğlumu HDP’den istiyorum. Ne hakları var, bize bu zulmü yaşatıyorlar? Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim” dedi.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019’da ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP’nin Diyarbakır’daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019’da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin’in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

‘O YER, SENİN YERİN DEĞİL’

Kur’an kursunda hafızlık eğitimi alırken, 2015 yılında kaçırılan Hamza için Hakkari’den gelerek, HDP binası önündeki oturma eylemine katılan Zümrüt Salim, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Evlat nöbetini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otelde sürdüren Salim, oğlunu HDP’den istediğini söyledi. Çocuğuna kavuşmadan eyleminden vazgeçmeyeceğini belirten Salim, “Oğlum 14 yaşındaydı. Hafızlık okuyordu. Oğlumu Kur’an kursundan kaçırarak PKK’ya teslim ediyorlar. Ben oğlumu HDP’den istiyorum. Onların ne hakkı var bize bu zulmü yaşatıyorlar? Ben oğlumu istiyorum ve onu almadan buradan gitmeyeceğim. Soğuk, kış, hastalık demeden biz burada oturduk. Oğlum; eğer beni görüyor ve duyuyorsan çık, gel, devlete teslim ol. O yer, senin yerin değil. Sen hafızlık okuyacaktın. Dön, gel artık devlete, polislerimize teslim ol. Seni bekliyorum, sonuna kadar da seni bekleyeceğim” diye konuştu.

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