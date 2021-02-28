Kısıtlamaya rağmen Bağcılar’da yoğunluk

Serdar ALTINTEPE – Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yoğunluk yaşandı. Meydan, park ve bahçelerde oluşan kalabalık kameralara yansıdı.

İstanbul’da cuma günü saat 21.00’de başlayan ve 56 saat sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ediyor. Ancak havanın güneşli olması Bağcılar’da yaşayanlara kısıtlamayı unutturdu, çok sayıda vatandaş kendisini sokaklara, parklara ve boş alanlara attı. Kimi maske kuralına uymadan yürüyüş yaparken kimi de boş arazide mangal yaptı. Çocuklar da parkları ve oyun alanlarını tamamen doldurdu.

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