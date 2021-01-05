Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence merkezindeki 45 kişiye 182 bin lira ceza

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, açık olan eğlence merkezindeki 45 kişiye 182 bin 250 lira ceza kesildi. İşletme sahibi S.K. hakkında ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’tan adli işlem başlatıldı.

Selçuklu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye amirliği ekipleri, Efsane Sokak’taki eğlence merkezinin koronavirüs tedbirlerine rağmen açık olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, eğlence merkezindeki 45 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50’şer liradan toplam 182 bin 250 lira ceza uygulandı. Hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan yakalama kararı olan O.A. da gözaltına alındı. İşletme sahibi S.K. hakkında ise ‘Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi gereği ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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