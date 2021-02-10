Kısıtlamaya denk gelen Sevgililer Günü için kargolara talep arttı 

İSTANBUL (DHA)-Pandemi döneminde kargo şirketlerine talep ciddi anlamda artış gösterdi. Pandeminin üstüne birde Sevgililer Günü gibi özel günler eklenince kargocuların iş yükü ciddi bir şekilde arttı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında yüz milyonlarca insanın evinde karantinaya girmesiyle birlikte internet üzerinden alışverişlerde artış yaşandı. Bir de Sevgililer Günü gibi özel günlerin sokağa çıkma kısıtlamalarına denk gelmesi kargo şirketlerinin yoğunluğunu daha da arttırdı. Konuyla ilgili olarak Yurtiçi Kargo Ürün Marka ve Müşteri Deneyimi Grup Müdürü Sezgin Akar ile konuştuk.

“TÜRKİYE’DEKİ İNTERNET KULLANICILARININ YÜZDE 75’İ ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPIYOR”

2020’nin Mart ayından bu yana pandemi gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyen Yurtiçi Kargo Ürün Marka ve Müşteri Deneyimi Grup Müdürü Sezgin Akar, “Pandeminin başladığı günden bu yana e- ticaret kullanımında ciddi bir şekilde artış yaşandı. Londra merkezli yapılan bir araştırmaya göre, pandemi sürecinde Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 75’i online sitelerden alışveriş yaptı. Yine bu dönemde sepet tutarlarında da yüzde 94 artış yaşandı. Yani yıl boyunca Türkiye’deki internet kullanıcılarının online yaptığı harcamanın kişi başı 2150 TL olduğu ortaya çıktı” dedi.

“HAFTA SONUNA KADAR BEKLEDİĞİMİZ ARTIŞ YÜZDE 25 SEVİYELERİNDE”

Mart ayından bu yana e-ticaret sitelerinde ciddi bir hacim artışı olduğunu belirten Akar, “Bu sürece kampanyalar ve özel günler eklendiğinde daha fazla bir artış söz konusu oluyor. Şu ana kadar Sevgililer Günü nedeniyle kargolarda yüzde 15’lik bir artış var. Bu hafta sonuna kadar beklediğimiz artış ise yüzde 25 seviyesindedir” diye konuştu.

Konut bölgelerinin yoğun olduğu yerlerde giden kargo sayısının daha fazla olduğunu söyleyen Akar sözlerine şu şekilde devam etti:

“Artışlar cuma gününe kadar devam edecektir. Sevgiler Günü ile ilgili olan kampanyalardan herkes yararlanıyor dolasıyla artışlar bir süre daha devam edecektir. 14 Şubat günü hediye alanlarında kargoları 15- 16 Şubat’ta kadar teslim edilecektir.”

“İSTANBUL’DAN İZMİR’E SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ GÖNDERECEĞİM”

İzmir’de yaşayan sevgilisine hediye göndermek için kargoya gelen Melis Yıldırım, “Kargolarda yüzde 20 indirim varmış. Bende İzmir’de yaşan sevgilim için hediye göndereceğim. Umarım pazar gününe kadar ulaşır” dedi. Yine sevgilisine bir e-ticaret sitesinden hediye gönderen Doğan Menteş ise “Sevgililer Günü için kız arkadaşıma internetten kolye aldım. 14 Şubat günü yasakların olduğu güne denk geliyor. Görüşemeyeceğimiz için ben de hediyemi evine gönderdim” diye konuştu.