Kısıtlamaya dakikalar kala kazada hayatını kaybetti 

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) – İZMİR’in Karabağlar ilçesinde kısıtlamaya dakikalar yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza yerinden kaçan sürücünün daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenilirken, ölen erkek kişinin ise üzerinden kimlik çıkmadı.

Kaza, 19.50 sıralarında Aydın Mahallesi Yeşillik Caddesi Paşaköprü Mezarlığı yakınında meydana geldi. Gaziemir’den Konak istikametine seyir halinde olan M.Ş. yönetimindeki 35 JEY 96 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bir erkeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz yaya metrelerce sürüklenirken, kazaya karışan M.Ş. otomobili ile hızla olay yerinden ayrıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin çarptığı yayanın öldüğü belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden 30 yaşlarındaki kişinin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, olay yeri inceleme ekipleri cenazenin bulunduğu yerde çalışma yaptı. Kazada yaşamını yitiren talihsiz yayanın cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü M.Ş.’nin bir süre sonra Konak ilçesine bağlı Şehit Metin Davaslıoğlu Polis Merkezi’ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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