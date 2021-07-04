Kısıtlamasız ilk pazar günününde vatandaşlar Belgrad Ormanı’na akın etti 

Alper KORKMAZ – Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA) KISITLAMASIZ ilk pazar gününde orman havası almak ve piknik yapmak isteyen vatandaşlar Belgrad Ormanı’na akın etti. Belgrad Ormanı’na girişte, uzun araç kuyrukları oluştu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması 1 Temmuz itibari ile kaldırıldı. Uzun zaman sonra ilk kez pazar günü sokağa çıkan vatandaşlar Sarıyer’de bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Belgrad Ormanı Neşet Suyu Tabiat Parkı’na geldi. Orman havası almak, piknik ve yürüyüş yapmak için ormana gelen vatandaşlar girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu.

“BUNALMIŞTIK İYİ OLDU”

Ailesi ile Belgrad Ormanı’na gelen Mehmet Altun, “Fırsatı bulduk hemen bizde. Kısıtlama da yok. Antalya’dan misafirlerimizde var. Mangalımızı yakacağız, yemeklerimizi yiyeceğiz. Akşama kadar buradayız. Pandemiden önceki yaz gelmiştik en son. Bunalmıştık iyi oldu. Çocuklar evde çizgi filmle büyüdüler dört duvar arasında.” dedi. Başka bir vatandaşta ” Piknik yapacağız. Vatandaşlar çok sıkıldı evde. Çocuklarla birlikte geldik, vakit geçireceğiz. Semaverimiz var, öğleden sonra mangalımız var” diye konuştu.

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“ÇOK SIKILMIŞTIK, YASAĞIN KALKMASI İYİ OLDU”

Bağcılar’dan geldiklerini söyleyen Feride Bozkurt ise “Çocuklarda çok mutlu. Pandemiden dolayı dışarı da çıkamadılar. Biz bu kadar kalabalık beklemiyorduk. İyi oldu. İnsanlar özledi bu günleri. İnşallah daha da olmaz. Erken gelmişiz iyi ki yoksa yer bulamayabilirdik.” ifadelerini kullandı. Fatma Yabacı da “Saat 5’te yola çıktık. Yasağın kalktığı ilk pazarı değerlendirelim dedik. İkizlerimizle beraber geldik ailecek buradayız. Güzel geçiyor parkta var. Temiz hava. Pandemiden dolayı dışarı çıkamıyorduk. 1,5 yıldır evdeydik. Çok sıkılmıştık, yasağın kalkması iyi oldu. Virüs bir daha hayatımıza girmez umarım. Tabi salgın bitmedi, kontrollü bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

(FOTOĞRAF)