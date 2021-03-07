Kısıtlamasız ilk hafta sonu Diyarbakırlılar, tarihi mekanlara akın gitti

Emrah KIZIL- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- KORONAVİRÜS risk haritasında düşük riskli iller arasında yer alan Diyarbakır’da 3,5 ay sonra hafta sonu sokağa kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamasız ilk hafta sonunda kentin tarihi mekanlarında yoğunluk yaşanırken, hayatlarını birleştiren çiftler, düğün fotoğrafları için Ongözlü Köprüsü’nü tercih etti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre düşük riskli iller arasında yer alan Diyarbakır’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Kent sakinleri, 3,5 ay süren kısıtlamaların ardından hafta sonunu dışarıda geçirmenin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 18 dereceyi bulmasıyla kimi çocuklarıyla kimi de arkadaşlarıyla Sur ilçesinde bulunan tarihi Ongözlü Köprü ile Hz. Süleyman Camisi ve İçkale’nin bulunduğu Millet Bahçesi’ne akın etti. Hafta sonunu kısıtlamasız geçiren Diyarbakır’da aynı zamanda sosyal mesafeye uyulmadığı gözlendi. Gelin ve damatlar da bu mutlu günlerini ölümsüzleştirmek amacıyla, düğün fotoğrafçılarıyla tarihi mekanları tercih edenler arasında yer aldı. Dicle Nehri’nde bulunan kafelerde ise müşterilerini koronavirüs tedbirlerine göre içeri alındı.

‘YAŞAM TARZIMIZI ETKİLEDİ’

Ailesiyle tarihi Ongözlü Köprü’yü gezmeye gelen Murat Özlü, pandemi sürecinin yaşam tarzını etkilediğini ifade ederek, “Salgın nedeniyle uzun süre içeride kapalı kaldık. Yaşam tarzımızı bayağı bir etkiledi. O yüzden psikolojik açıdan epey zor oldu. Yasakların kaldırılmasıyla beraber dışarı çıkmak, çocuklarla beraber güzel bir gün geçirmek için buradayız. Tarihi bir yerdeyiz. Bu bizim için güzel bir gün. Mutluluk verici” dedi.

Düğün fotoğrafçısı Enver Yener de, kısıtlamaların kalkmasıyla işlerinin açıldığını ifade ederek, “Tarihi yerlerde gelin ve damatlarımızı çekiyoruz. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Dünya evine giren Beyhan ve Songül Eren çifti de bu anı ölümsüzleştirmek için tarihi mekanları tercih ettiklerini ve mutlu olduklarını söyledi.

‘HERKES KURALLARA UYARSA BİZ DE İŞSİZ KALMAYIZ”

Çalıştığı kafenin aylardır kapalı olması nedeniyle evlerinde olduklarını belirten kafe çalışanı Ahmet Akbaş da, “İşe geri döndük. Kafede 80’e yakın çalışan olarak evdeydik. Çok şükür işimize kavuştuk. Herkes kurallara uyarsa, biz de işsiz kalmayız. Kurallara uymayanları uyaralım” ifadelerini kullandı.

Kafe işletmecisi Efendi Mehmetoğlu, kısıtlama nedeniyle mekanlarının aylardır kapalı olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“Aylardır mekanlarımız kapalıydı. Allah’a şükür açıldı. Bu güzel havadan insanlarımız artık faydalanıyor. Artık insanlarımız buraya akın ediyor. İnşallah bir daha böyle günleri görmeyecek insanlarımız. Kafemizde uyarı tabelaları astık. Ateşlerini ölçerek alıyoruz. Temennimiz, bütün insanların kurallara uyması. İnşallah bir daha böyle günleri görmeyeceğiz. Her şey para değil, önce insanlık diyoruz.”

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