Kısıtlamanın ilk gününde İzmirli esnaf kepenklerini açtı

Gökçe ADAR/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde esnaf kepenklerini açtı.

Türkiye genelinde dün saat 21.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin muaf tutulacağının açıklanması sonrası, İzmir’de de gel-al ve paket servis hizmeti veren esnaf, iş yerlerini açtı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi esnafı açılış saati 10.00’dan önce temizliklerini yaparak, müşterilerini beklemeye başladı. Restoran işletmecisi Ahmet Zeytinli, erken saatlerde gelip, temizliğe başladıklarını ifade ederek, “Sabah 08.30 gibi dükkanımıza geldik. Dükkanımızın ve çevremizin temizliğimizi yaptık. İçeride bulunan dezenfektanlarımızın kontrollerini yaptık. Biz, her zaman temizliğimize önem veriyoruz. Bu günlerde daha da çok dikkat ediyoruz” dedi.

İşletmeci Gökmen Dunar ise, “Arkadaşlarımız gel-al ve paket servisleri için hazırlık yapıyor. Vatandaşlar, yasaklarda dışarıya çıkmamaya özen gösteriyor. Biz de elimizden geldiğince paket servisimizle onlara hizmet ediyoruz. Erkenden gelip tüm temizliğimizi yapıp, paket servisimiz için de hazırlıkları tamamlıyoruz” dedi.

Aktar dükkanı bulunan Murat Özbayram ise esnafın temizliğe çok önem verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Evim çok yakın olduğu için saat 10.30 gibi dükkanımızı açtık. Raflarımızı düzenledik, dükkanımızı temizledik. Biz, her gün dükkanımızı açmadan önce ilaçla dezenfekte ediyoruz. Dezenfekte edip 10-15 dakika sonra dükkanımıza giriyoruz. Kolonyalarımız, dezenfektanlarımız mevcut. Her alışveriş sonrasında hem kendi ellerimizi temizliyoruz hem de müşterilerimize ikram ediyoruz”

Motosikletli kurye Yusuf Yüksel ise motosikletini paket servise çıkmadan önce dezenfekte edip temizlediğini söyleyerek, “Motosikletli kuryeyim. Paket servis için aracımı temizliyorum. Paket servise hazırlanıyorum. Hijyene önem veriyorum. Bunu her gün yapıyoruz. Her gün servis motorlarımızı dezenfekte ediyoruz. Deterjanla temizliyoruz” dedi.

