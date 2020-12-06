Kısıtlamanın ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetim

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA) KORONAVİRÜS nedeniyle alınan önlemler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetimler devam ediyor.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışın ardından tüm yurtta ilan edilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş yönünde denetimler sürüyor. Polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik noktasından geçen tüm araçlar durduruluyor. Kısıtlama süresince sadece izin belgesi olan sürücülerin geçişine izin veriliyor.

FOTOĞRAF