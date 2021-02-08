Kısıtlamanın ardından parklara ve sahillere akın ettiler

Ramazan EĞRİ – Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) – KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından vatandaşlar güneşli havayı da görünce sahil ve parklara akın etti. Tüm yurtta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yazdan kalma güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, Kadıköy Rıhtımı, Moda Sahili ve Yoğurtçu Parkı’nda yoğunluk oluşturdu. Kadıköy Rıhtımı’nda kimileri martılara simit attı, kimileri ise Moda Sahili’nde çimlerde oturmayı tercih etti. Aileler bankta otururken çocuklar ise parkta oynadı.
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