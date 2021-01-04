Kısıtlamanın ardından Mardin’de hareketlilik

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, Mardin’in cadde ve sokaklarında hareketlilik gözlendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ülke genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokakları boş kalan Mardin’de kısıtlama sonrası hareketlilik gözlendi. 80 saat sonra dışarı çıkan vatandaşlar alışveriş mekanlarını doldururken, ATM önlerinde de kuyruk oluştu. Sosyal mesafeye dikkat etmediği görülürken, güneşi fırsat bilenler de parklara akın etti. Kentte geçen hafta, kısıtlama öncesi yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 59 kişiye toplamda 54 bin 100 TL cezai işlem uygulandı.

‘KISITLAMA BİRAZ DAHA UZATILMALI’

İşçi emeklisi Osman Yıldız, 3 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının faydalı olacağına inandığını belirterek, “Kısıtlama biraz daha uzatılmalı. Mardin’de buna uyulduğuna şahit olduk. Bir 14 günlük ya da 20 günlük bir kısıtlama uygulanması halinde vatandaşın buna uyacağını ve faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

Mardinli esnaf Şeyhmus Kabul de 14 günlük kısıtlamanın salgının durmasına yeterli olacağını ifade ederek, “Elbette bu kısıtlama insanların yaşam kalitesini de düşürmeden sürdürülmeli. 2 gün veya 3 günlük kısıtlama salgını bir yerde durdurabiliyor ama çok fazla değil. Salgının durması için 14 gün ya da 20 gün uygulanırsa daha iyi olur” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI