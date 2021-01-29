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Kısıtlamanın ardından Kadıköy’de trafik yoğunluğu

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Kadıköy D-100 Karayolu’nda trafik yoğunluğu devam etti.
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00’de başladı. Kısıtlamanın başlamasından ardından Kadıköy D-100 Karayolu’nda trafik yoğunluğu devam etti. Ankara istikametinde araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

(FOTOĞRAF)

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