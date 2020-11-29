Kısıtlamanın ardından Eminönü’ndeki hareketlilik havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul’da 14 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Eminönü’ndeki hareketlilik havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerden biri olan sokağa çıkma kısıtlaması ikinci haftasında da tüm illerde dün akşam saat 20.00’de başladı. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından Eminönü Meydan ve Galata Köprüsü’ndeki hareketlilik havadan görüntülendi.