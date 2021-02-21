Kısıtlamalarda sokak hayvanları unutulmadı

İSTANBUL, (DHA) KORANAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını Fatih Belediyesi unutmadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih Belediyesi, beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, Fatih’in meydanlarında, parklarında, sahil şeridi ve mahallerinde sokak hayvanlarını besledi. Sultanahmet, Beyazıt ve Eminönü Meydanları’nda güvercinler için kuş yemi ile su kapları bırakılırken, kedi ve köpeklere de mama verildi. Öte yandan hafta içinde de ilçe genelinde kedi ve köpekler için mama dağıtımı ekipler tarafından devam ediyor.