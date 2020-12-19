Kısıtlamadan muaf turistler denizin keyfini sürdü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da turistler, yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte Konyaaltı Sahili’nin keyfini çıkarttı.
Türkiye genelinde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde turizm kenti Antalya’da vatandaşların kurallara uyduğu görüldü. Kentin meydanlarında sakinlik dikkati çekerken sokağa yalnızca kısıtlamadan muaf olanlar ile turistler çıktı. Hava sıcaklığının 18 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olduğu kentte, Konyaaltı Sahili de turistlere kaldı. Turistlerin, kimisi denize girerken kimisinin de sahilde güneşlenmeyi tercih ettiği görüldü. Polis ekipleri ise turistler ile izin belgesi olanların dışında kimsenin bulunmadığı sokaklarda denetimlerini sürdürmeye devam etti. Yürüyüş yapan bir turist grubunu durduran ekipler, pasaport kontrolünü yaparken Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma botunun da sahilde denetimlere devam ettiği görüldü.
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