Kısıtlamada yiyecek bulamayan martılar gölete akın etti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, koronavirüs kısıtlaması nedeniyle şehir merkezinde yiyecek bulamayan yüzlerce martı, Kocadere Göleti’ne geldi.

Trakya’da kuraklık nedeniyle kısmen kuruyan Kocadere Göleti, martılara ev sahipliği yapıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yüzlerce martı, gölete akın etti. Deniz kenarlarında yaşadığı bilinen martıların, gölette buldukları balıklar ile beslendikleri gözlendi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan göletin üzerinde uçan martılar görsel şölen oluşturdu.

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