Kısıtlamada turistler yağmura rağmen Sultanahmet Meydanı’nı boş bırakmadı

Sevda SARIKAYA – Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen Sultanahmet Meydanı’nı boş bırakmadı. Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii’ni ziyaret eden turistler, yağmur altında fotoğraf çektirdi.

TURİSTLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI FIRSATA ÇEVİRİYORLAR

Cuma günü saat 21.00’da başlayıp ve Pazartesi saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Sultanahmet Meydanı’nı boş bırakmadı. Turistler soğuk ve yağmurlu havaya rağmen Sultanahmet Meydanı’nın keyfini çıkardı. Turist rehberi olan Çetin Obruk, turistlerin sokağa çıkma yasağından istifade ettiğini özellikle gezmek için kısıtlama günlerini tercih ettiğini belirterek,”Benim ülkem dünyada bir tane. İşte karşınızda İstanbul’un sembollerinden Ayasofya. Turistler fırsattan istifade burayı görmek, gezmek, dolaşmak istiyorlar. Normal şartlarda Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii’nde kuyruklar oluşuyordu. Şu anda böyle bir durum söz konusu olmadığından gelip rahat rahat gezebiliyorlar. En çok hoşlarına giden şey ise trafiğin olmaması” dedi.

“KARDA YAĞSA BİZ BURAYA GEZMEYE GELECEKTİK”

Fransa’da yaşayan ve İstanbul’a gezmek için geldiğini söyleyen Asuman Karaağaç, “Maalesef pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı var. Biz buna rağmen ülkemizi görmeye geldik. İstanbul’u gezmek istedik. Bugün de çok yağmur var ama yine de Sultanahmet’i gezmek istiyoruz. Kar da yağsa biz buraya gezmeye gelecektik. Daha önce gelmiştim ama gezme fırsatım olmamıştı şimdi geziyoruz. Gerçekten çok güzel. Yasak olduğu için cami içerisine giremedik ama namaz saatini bekliyoruz, gelmişken bir de namaz kılmak istiyoruz” diye konuştu.

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