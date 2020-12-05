Kısıtlamada palyaçolar çocuklara şeker ve hediye dağıttı

İSTANBUL (DHA) – Esenler’de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde rengarenk vosvoslarla sokaklarda tur atan palyaçolar, çocuklara şeker ve hediyeler dağıttı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar, palyaçoların dans ve şarkılarına eşlik etti.

Esenler Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında, yeniden hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamasında, ilçedeki çocukları unutmadı. Palyaçolar eşliğinde 4 vosvos, Esenler Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nden hareket ederek tüm ilçeyi turladı.

Rengarenk görünümleriyle gökkuşağını andıran antika otomobiller eşliğinde sokaklarda gezen palyaçolar, pencere ve balkonlara çıkan çocuklara, maske, mesafe ve hijyen ile sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması yönünde nasihatlerde bulundu.

Çocuklara eğlenceli anlar yaşatan palyaçolar, onların pencere ve balkonlardan sarkıttıkları sepetleri şeker ve oyuncaklarla doldurdu.