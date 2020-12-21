Kısıtlamada, Muhammet’e polisten sürpriz doğum günü

Derya EVREN-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 11 yaşına giren oğlu Muhammet İbek’e (11) pasta alamayan Neslihan İbek (30), 155’i arayarak, polisten yardım istedi. Polis ekipleri, pasta alarak evine gittikleri Muhammet’e doğum günü sürprizi yaptı.

Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yaşayan Neslihan İbek, dün oğlu Muhammet İbek’in doğum gününü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kutlayamadı. Oğluna sürpriz yapmak isteyen anne 155’i arayarak, durumu anlattı ve polisten yardım istedi. Anne İbek’in isteği üzerine Emek Polis Merkez Amirliği ekipleri harekete geçti. Pasta alan ekipler, İbek ailesinin evine gitti. Mumları yakarak kapıyı çalan polisi, doğum günü olan Muhammet İbek karşıladı. Polisi karşısında görünce büyük sevinç yaşayan İbek, ekiplere teşekkür etti.

‘ONLARI ÇOK SEVİYORUM’

Doğum günü kutlamasından haberi olmadığını ve polisleri görünce çok şaşırdığını söyleyen Muhammet İbek, “11 yaşıma girdim bugün. Doğum günümü polisin kutlayacağından haberim yoktu. Bana da sürpriz oldu. Onları çok seviyorum ve teşekkür ederim” dedi.

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