Kısıtlamada meydandaki kalabalığın jandarmayı görünce kaçtığı anlar kamerada

Hilmi YOL/ ESKİL (Aksaray), (DHA)- AKSARAY’ın Eskil ilçesi Yüksecik köyünde sokağa çıkma kısıtlamasında meydanda toplanarak sohbet eden kalabalık, jandarma ekiplerini görünce dört bir yana kaçıştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Eksil ilçesine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Yüksecik köyünde kalabalık bir grup sokağa çıkma kısıtlamasında meydanda toplanarak sohbet etti. Gruptakiler, jandarmanın geldiğini görünce dört bir yana kaçıştı. Bazıları ise saklanıp jandarmanın gitmesini bekledi. Jandarmanın bölgeden uzaklaşmasıyla saklananlar da bulundukları yerden çıkıp evlerine gitti. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.



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