Kısıtlamada kuşları unutmadılar

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM’un Oltu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında iki arkadaş, doğadaki kuşları unutmadı. Esnaf Osman Kaya ve Öner Elibol, kuşlar için aldıkları yemleri doğaya bıraktı.

Oltu ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2021’i sessiz sedasız karşılayan iki arkadaş, soğuklarda yem bulamayan kuşlar için harekete geçti. Poşet ve torbalara doldurdukları yemle doğaya çıkan Osman Kaya ve Öner Elibol, uygun yerlere yemleri serpti. Esnaf Osman Kaya, “Havalar çok soğuk geçiyor, yaban hayatından hayvanlar yem bulmakta zorlanıyorlar. Ben de bir hayvansever olarak yem aldım doğaya serpiyorum, yaban hayata destek oluyorum” diye konuştu.

Oltulu Öner Elibol ise “Son zamanlardaki soğuk havalar yaban hayatı olumsuz etkiledi onlara destek olmak için doğaya yem serptik” dedi.

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