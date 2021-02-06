Kısıtlamada kahvehanede bulunan 17 kişiye idari para cezası

Güven HASBAŞ-FERİZLİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Ferizli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir kıraathanede toplu halde bulunan 17 kişiye 30 bin 714 TL idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında da ülke genelinde denetimler devam ediyor. Sakarya’nın Ferizli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir kıraathanede toplu halde bulunan 17 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunları uyarınca toplamda 30 bin 714 TL idari para cezası uygulandı.

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