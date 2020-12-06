Kısıtlamada iş yerinden 200 bin TL değerinde telefon hırsızlığı kamerada

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR’da, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 4 şüpheli, otomatik kepenginin alt kısmını yırtıp, camını kırarak içeri girdikleri telefon bayisinden yaklaşık 200 bin TL değerindeki 100’ün üzerinde cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, saat 03.15’te Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Zilan’a ait cep telefonu bayisinde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen 4 şüpheli, bir süre uğraştıktan sonra otomatik kepengin alt kısmını yırtıp, camı kırdıktan sonra dükkana girdi. Şüpheliler, kilitli olan iki çekmeceyi de kırarak, içinde bulunan 100’ün üzerindeki telefonu alarak kayıplara karıştı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Polis ekiplerinin durumu bildirdiği Hüseyin Zilan iş yerine geldiğinde yaptığı kontrolde 100’ün üzerinde telefonunun kayıp olduğunu gördü. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

’20 DAKİKA BOYUNCA KEPENGİ AÇMAK İÇİN UĞRAŞMIŞLAR’

İş yeri sahibi Zilan, hırsızların kepengi açmak için 20 dakika boyunca uğraştığını ifade ederek, “Kepengi kırdıktan sonra 8 milimetrelik camı kırıyorlar. Mağazamıza giriyorlar. Yaklaşık 200 bin değerinde cep telefonlarını çalıp, gidiyorlar. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek bunu yapıyorlar. İş yerimizin olduğu Emek Caddesi, en işlek cadde. Nasıl oluyor da yaklaşık 20 dakika boyunca bu saatlerde uğraşıp, bu malzemeleri götürebiliyorlar. Lüks telefonlar hepsi. Bunlar yüksek model telefonlar. Emniyetin bu işin üzerinde durması ve aydınlatması lazım. Hem zararımızın bir an önce giderilmesi hem de telefonlarımızın bize teslim edilmesi lazım” dedi.

Mağaza çalışanı Ahmet Hasan da, gece 04.15’te hırsızlık olayından haberdar olduklarını belirterek, mağdur olduklarını ve hırsızların bir an önce yakalanması gerektiğini söyledi.

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