Kısıtlamada evlere alkollü içecek servisi yapan market çalışanına ceza

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE’nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlere alkollü içecek servisi yapan market çalışanı U.Y.’ye 3 bin 150 lira ceza kesildi. Market sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde hafta içi saat 21.00’den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri, denetimde U.Y. adlı sürücünün kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, ön koltuk ile paspasın üzerinde,

3 ayrı siyah poşette 7 şişe içki, 2 paket sigara, 1 paket kuruyemiş ve 1 paket cips bulundu. Polis, U.Y.’nin bir markette çalıştığını ve telefonla verilen siparişleri evlere götürdüğünü belirledi. Poşetlere el koyulurken, U.Y.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Market sahibi hakkında da TAPDK ile ilgili mevzuata aykırı davranmak ve İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararlarına muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

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