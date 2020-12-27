Kısıtlamada evde ahşap ürünler yapıyorlar

Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA) – MUŞA’ta yaşayan Osman Demir, pandemi nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi. Demir, kuzeni Engin Sayılgan ile baş başa verip evde boş oturmak yerine ahşap kaşık, kepçe üretiyor.

Kent merkezindeki Saray Mahallesi’nde oturan Osman Demir, kuzeni Engin Sayılgan ile birlikte evinin salonunda testere, keser ve çeşitli kesici aletlerle ağaç kütüklerinden elde ettiği parçalarla ahşaptan kaşık, kepçe ve çeşitli ürünler yapıyor. Kısıtlama günlerinde hem vakit geçiren kuzenler hem de teknoloji ile kaybolmaya yüz tutan ahşaptan kaşık ile kepçe gibi ürünleri yaparak unutulmamasını sağlıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasını isteyen Osman Demir, “Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması var. Bu günlerde zamanımızı ağaç kütüklerinden aldığımız parçalarla yaptığımız tahta kaşıklarla geçiriyoruz. Böylece zamanımız gayet güzel bir şekilde geçiyor. Yalnız tek bir ricamız var. Herkes evde kalsın. Hiç kimse dışarıya çıkmasın” dedi.

‘KURALLARA UYMAK ZORUNDAYIZ’

Zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirip, tedbirler kapsamında alınan kararlara uyum sağladıklarını söyleyen Engin Sayılgan ise, “Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evdeyiz. Zamanımızı tahta kaşık, kepçe yapmakla geçiriyoruz. Evdeki bu vaktimizi eğlenceli bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. 2-3 gün içerisinde 8-10 tane kaşık, kepçe yapmaya çalışıyoruz. Hem zamanımızı değerlendirip, hem de kurallara uyuyoruz. Dışarı çıkmama ve hastalığın daha kısa bir süre içerisinde ülkemizden, milletimizin üzerinden kalkması için kurallara uymak zorundayız” diye konuştu.

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