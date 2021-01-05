Kısıtlamada eşinin aracıyla gezmeye çıktı, 4 saatlik kovalamacayla yakalandı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen eşinden habersiz otomobilini alıp, dolaşmaya çıkan Fatih K. ile arkadaşı Özkan O., polis ekiplerince akaryakıt istasyonunda yakalandı. Polisten kaçan ve 4 saatlik kovalamaca sonunda gözaltına alınan ikiliye toplam 15 bin 429 TL ceza kesildi. Araçta bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih K., sokağa çıkma kısıtlamasında, eşinin otomobiliyle dolaşmak istedi; ancak Hatice K., kabul etmeyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından anahtarı izinsiz alan Fatih K., 16 KDV 53 plakalı otomobille gezmeye çıktı. Hatice K.’nin ihbarı üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fatih K.’nin olası kaçış güzergahlarında bekleyerek, bölgeye giriş ve çıkışlarda denetim yaptı. Fatih K., Ankara Yolu Caddesi’nde kurulan kontrol noktasında, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak, otomobille kaçtı.

4 SAATLİK KOVALAMACA, AKARYAKIT İSTASYONUNDA BİTTİ

Çalışmalarını sürdüren ekipler, Fatih K.’nin kullandığı aracın Mevlana Mahallesi’nde Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) takıldığını gördü. Bunun üzerine takip başlatan ekipler, aracın 11 Eylül Bulvarı’ndaki akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti. 4 saatlik kovalamacanın ardından Fatih K. ile araçta bulunan arkadaşı Özkan O., akaryakıt istasyonunda yakalanarak, gözaltına alındı.

2 KİŞİYE 15 BİN 429 TL CEZA

‘Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal’den 1 ay önce de ceza yediği öğrenilen Fatih K., tekrar ceza almaktan korktuğu için kaçtığını iddia etti. Polis memuru ise Fatih K.’ye “Yapmayın böyle şeyler, kocaman adamlarsınız” diyerek, tepki gösterdi. Ayrıca otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Fatih K.’ye ‘sokağa çıkma yasağını ihlal’den 3 bin 150 TL, ‘hız sınırını ihlal’den 2 bin 500 TL, ‘drift atarak trafiği tehlikeye düşürmek’ten 6 bin 141 TL, ‘kırmızı ışık ihlali’nden 288 TL, ‘polisin dur ihtarına uymamak’tan 200 TL olmak üzere toplam 12 bin 279 TL ceza kesildi.

Özkan O.’ya da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL ceza uygulandı. Otomobil ise yapılan incelemenin ardından ruhsat sahibi Hatice K.’ye teslim edildi. Fatih K. ve Özkan O.’nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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