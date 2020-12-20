Kısıtlamada alkol servisi yapan motosikletliye 8 bin lira ceza

Beyoğlu'nda Galata Köprüsü alt geçidinde para istediği kişilerin verdiği 5 lirayı beğenmeyince kalasla başına vurduğu Hüseyin Sezer'i başından vurarak ölümüne neden olan Doğan Uslu'nun, işlediği cinayetten az önceki taşkınlıkları, agresif tavırlarıyla çevredekileri tedirgin edişi, trafiği durdurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırgan alt geçitte dehşet saçarkan onlarca kişinin izlediği görülüyor. Ailenin avukatı Maşallah Maral, "Bu görüntüler de bir kez daha gösterdi ki olayda hem kasten adam öldürme hem de nitelikli yağma suçu gerçekleşmiştir" dedi.