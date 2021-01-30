Kısıtlamada alkol alıp, trafiğe çıkan iki arkadaşa para cezası

İslam KELEŞ- Burhan CEYHAN/ SÖKE Aydın (DHA)- AYDIN’ın Söke içesinde, polisin yaptığı denetimde, ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullandığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen Mevlüt Ş.’ye toplam 7 bin 222 lira para cezası kesildi. Mevlüt Ş.’nin yanında bulunan, otomobilin sahibi olduğu belirlenen ve polislerle tartışıp, bu sırada görüntü alan gazetecilere saldıran Volkan Ö.’ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira para cezası verildi. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında, Söke- Milas Karayolu’nda denetim yaptı. Ekipler, gece saatlerinde, denetim noktasında Mevlüt Ş.’nin kullandığı 48 PP 995 plakalı otomobili durdurdu.

EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Kontrolde, Mevlüt Ş.’nin, 143 promoil alkollü olduğu ve sürücü belgesine de daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlendi. Bu sırada otomobilin ön sağ koltuğunda oturan ve aracın sahibi olduğu öğrenilen Volkan Ö. ile polisler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. İki arkadaş, görüntü alan gazetecilere, “Çekme, ne çekiyorsun” diyerek, saldırdı. Volkan Ö.’yü araya giren polisler uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak öfkesine hakim olamayan Volkan Ö., otomobilinin arka camını yumruklayarak kırdı. Polis, alkollü olduğu belirlenen Volkan Ö.’yü ve otomobili kullanan Mevlüt Ş.’yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

İfadelerinin alınmasının ardından Mevlüt Ş.’ye, ‘ehliyetsiz araç kullanmak’tan 2 bin 673 lira, ‘alkollü araç kullanmak’tan 1399 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 7 bin 222 lira ceza kesildi. Otomobilin sahibi Volkan Ö.’ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira para cezası verildi.

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