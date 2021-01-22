Kısıtlama öncesi Mısır Çarşısı’nda adım atacak yer kalmadı

Burçak BOZKUŞ – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA) – SOKAĞA çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar Eminönü’ne akın etti. Mısır Çarşısı’nda alışveriş yapanlar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hazırlık yaptı. Bazıları ise alışveriş için değil, gezmek için geldiğini belirtti. Eminönü esnafı ise, kalabalığın satışlara etki etmediğini söyleyerek, “Sadece kısıtlamaya saatler kala burası böyle oluyor. Bu da kuru kalabalık zaten” dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü’nde yoğunluk yaşandı. Kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar buradaki dükkanlara geldi. Alışveriş dışında gezmek için gelen vatandaşlar da yoğun kalabalık oluşturdu. Bazı vatandaşlar çarşının kalabalık olduğunu belirtirken, bazıları ise bu kalabalıktan korkmadıklarını söyledi. Yoğunluk en çok kuruyemişçilerde görüldü. Kahve dükkanları önünde de uzun kuyruklar oluştu. Bazı vatandaşların yapılan tüm uyarılara ve yoğun kalabalığa rağmen maskesiz olduğu görüldü. Alışveriş dışında gezmek için gelen vatandaşlar da yoğun kalabalık oluşturdu.

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