İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi özellikle metrobüslerde yoğunluk görüldü. Şirinevler Durağı’nda akşam saatlerinde görülen yoğunluk uzun süre devam etti. Avcılar ve Beylikdüzü yönüne giden araçlara binenler sırt sırta yolculuk yaparken ‘Sosyal mesafe’ kuralı unutuldu.
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Kısıtlama öncesi metrobüs yoğunluğu
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi özellikle metrobüslerde yoğunluk görüldü. Şirinevler Durağı’nda akşam saatlerinde görülen yoğunluk uzun süre devam etti. Avcılar ve Beylikdüzü yönüne giden araçlara binenler sırt sırta yolculuk yaparken ‘Sosyal mesafe’ kuralı unutuldu.