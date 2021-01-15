Kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu (2)

Ramazan EĞRİ-İhsan DÖRTKARDEŞ-Serdar ALTINTEPE-Hasan YILDIRIM-İlkay DİKİCİ-Gamze ŞİMŞEK-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.20’de yoğunluk yüzde 62’ye ulaştı. Yoğunluk saat 19.00 itibariyle düşüşe geçerek yüzde 58 olarak görüldü.

Mecidiyeköy, Avcılar, Cevizlibağ ve Kadıköy D-100 Karayolu’nda oluşan yoğunlukta araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. Öte yandan Maltepe’de evlerine gitmek isteyen vatandaşların duraklarda beklediği görüldü.

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