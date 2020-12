Kısıtlama öncesi Eminönü’nde alışveriş yoğunluğu

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-HAFTA sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbulluların alışveriş adresi yine Eminönü oldu.

Evde geçecek günler için en çok kuruyemiş, lokum, kahvaltılık ve kahve alışverişi yapıldı.

Vatandaşlar can sıkıntısından yediklerini ve mecbur alışveriş yaptıklarını belirtirken esnaf ise durumdan memnun. Vatandaşların lokum, çerez aldığını belirten esnaf kısıtlama öncesinde alışverişin arttığını belirtiyor.

“EN ÇOK ÇEREZ, LOKUM ALIYORLAR”

Kahvaltılık satan dükkan çalışanı Fettah Özgür, “İşler bugün fena değil, normal, sokağa çıkma yasağı olduğu için millet alışverişini cumadan yapıyor. Beyaz peynir, zeytin ve kaşar çok alıyorlar. 2 günlük evde kalacak kadar alıyorlar, malzeme bozuluyor diye az az alıyorlar” diye konuştu.

Kuruyemiş satan Muhammet Abdülkerim ise, “Sokağa çıkmak yasak onun için işler biraz iyi. En çok çerez, lokum alıyorlar” dedi.

“EVDE HER CAN SIKINTISINDA YİYORUZ, KEKTİR”

Alışveriş yapan Yılmaz Ağırman, “Bugün çok şey aldık. Çerez aldık, anne babamıza aldık. Yakın dostlarımıza aldık, eşim Almanya’da koronavirüse yakalandı, bize yardımcı oldular, onlara da hediyeler aldık. Dostlarımıza, çocuklarımıza buraya gelmişken elimizden gelen güzel şeyleri aldık” şeklinde konuştu.

Yıldız Çoban, “Çerez aldık, lohusa gelinim var ona tatlı aldık. Torunlarımız var 2 tane onlar için alışveriş yaptık, kahve aldık. Koronavirüs olduğu için evde canımız sıkılıyor, mecburen, bir de askerimiz gidecek, asker alışverişi yaptıkö dedi.

Canan Tezcan ise, “Kahve aldık, birazcık kuruyemiş aldık. Şimdi evimize gidiyoruz, 2 günlük yasakta da evde durağız. Evde her can sıkıntısında yiyoruz, kektir, börektir” dedi.

(FOTOĞRAF)