Kısıtlama öncesi Caddebostan’daki kalabalık havadan fotoğraflandı

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, Caddebostan Sahili’ne akın etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili’ne akın etti. İstanbulluların kimisi çimlerde piknik yaptı kimileri ise sahilde yürüdü.

(FOTOĞRAF)