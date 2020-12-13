Kısıtlama nedeniyle meydanlar ve yollar boş kaldı

Ramazan EĞRİ-Murat SOLAK-Gamze ŞİMŞEK- Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL (DHA) Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan kısıtlamanın ikinci gününde İstanbul’da meydanlar sessizliğe büründü, yollar boş kaldı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul’un normal zamanlarda yaşanan yoğunlukları ile dikkat çeken Kadıköy’de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Bostancı D-100 Karayolu boş kaldı.

İzin belgesi olanlar kısıtlama kapsamına girmezken, belgesi olmayanlara ise cezai işlem uygulandı. Şirinevler Meydanı’nın boş olduğu görülürken, D-100 Karayolu’nda ise yoğunluk oranının yüzde 6 olduğu belirtildi.

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