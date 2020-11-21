Kısıtlama kararı uygulanmaya başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla kent merkezindeki cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kocaeli’de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla beraber kent genelinde bulunan cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Ksıtlamanın uygulanacağı saat olan 20.00’ye dakikalar kala, kent genelinde devriye gezen polise ekipleri, dışarıda olan kişilerin evlerine gitmeleri için uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıların ardından, kısıtlama kararının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. İstanbul’u Ankara’ya bağlayan en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 Karayolu üzerinde ise trafik yoğunluğunun son derece az olduğu görüldü.

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