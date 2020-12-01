Kısıtlama ile birlikte Tuzla TEM Otoyolu’nda denetimler başladı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Tuzla TEM Otoyolu’nda güvenlik noktası oluşturan ekipler, araçları tek tek durdurarak izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Kısıtlama başladıktan sonra dışarıda olan ve izin belgeleri bulunmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması saatler 21.00’i gösterdiğinde başladı. Sabah 05.00’de sona erecek kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinde güvenli bir şekilde trafik akışını yavaşlattı. Yolu tek şeride düşürerek güvenlik noktası oluşturan ekipler, denetime başladı. Bu noktadan geçen araçlar tek tek durdurularak sürücülerin gerekli izin belgeleri bulunup bulunmadığı kontrol edildi. İzin belgesi bulunmayan sürücülere Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca 3 bin 180 lira para cezası verildi.

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