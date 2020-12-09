Kısıtlama günü evde toplanıp kumar oynayan 12 kişiye 50 bin lira ceza

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE’de polis ekipleri sokağa çıkma yasağı gününde kumar oynatılan bir eve baskın düzenledi. Koronavirüs tedbirlerini ve kısıtlamayı ihlal ederek evde kumar oynayan 12 kişiye toplam 50 bin lira para cezası kesildi.

Maltepe’de polis ekipleri Altıntepe Mahallesi Kılavuz Çayırı Caddesi’nde bulunan bir evde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Sokağa çıkma yasağının da olduğu geçtiğimiz cumartesi günü polis ekipleri gece saatlerinde kumar oynatılan eve baskın düzenledi. Evde bulunan Müslüm K. ve Zerrin C.’ye “Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan işlem yapılırken, 34 bin 400 liraya ise el konuldu. Evde bulunan 12 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 37 bin 800 lira ve kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye 12 bin 250 lira olmak üzere toplam 50 bin 50 lira para cezası uygulandı.