Kısıtlama denetiminde yakalanan hırsızlar: Bilsek çıkar mıydık?

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, sokağa çıkma kısıtlamasında ekipler tarafından durdurulan 2 kişi, “Bilsek çıkar mıydık?” diye bağırdı. Polisin kontrolünde K.U. ve Z.Y.’nin motosikletindeki kalorifer peteklerini bir depodan çaldıkları tespit edildi.

Hırsızlık olayı, öğle saatlerinde, Akınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Akınlar Mahallesi’nde bir depoya giren K.U. ve Z.Y., 3 tekerlekli motosikletlerinin arkasına kalorifer peteklerini yükledi. Kısıtlama denetimi yapan polis ekipleri şüphelileri durdurdu. Şüpheliler, “Bilsek çıkar mıydık?” diyerek polise bağırdı. Yapılan incelemede ikilinin kalorifer peteklerini çaldıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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